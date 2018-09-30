Новости общества

07:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в отдельных районах Татарстана ожидается дождь и до +11

05:35, 30.09.2018
Сегодня в отдельных районах Татарстана ожидается дождь и до +11
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 30 сентября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. В отдельных районах дождь.

Ветер северо-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем от +6 до +11 градусов. В Казани днем ожидается от +8°С до +10°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +7°С до +11°С.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты