ФСИН повысила нормы питания для беременных и несовершеннолетних

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) вводит усиленный рацион питания для заключенных в колониях и следственных изоляторах беременных женщин, подростков и инвалидов.

Согласно приказу Минюста, который, вступил в силу сегодня, также устанавливается рацион питания для осужденных и подследственных «в случаях, если приготовление горячей пищи невозможно, и нормы замены одних продуктов питания другими», передает «Интерфакс».

Какими конкретно продуктами будут дополнительно снабжаться перечисленные категории заключенных, не уточняется.



Приказ подготовлен в рамках реализации постановления правительства России №471 от 18 апреля 2018 года. На основании этого же документа правительство РФ в августе лишило беременных, кормящих матерей и несовершеннолетних, находящихся в СИЗО и ИВС, дополнительных продуктов.