Эмиль Гарипов займет место в основе в матче против «Адмирала»

Как стало известно «Реальному времени», основным голкипером в сегодняшнем матче «Ак Барса» против владивостокского «Адмирала» будет Эмиль Гарипов.

Голкипер принял участие в утренней раскатке и, по нашим данным, готовится занять место в основном составе.

Напомним, что в нынешнем сезоне Гарипов провел лишь одну официальную игру — против питерского СКА в матче-открытии 1 сентября. Тогда «Ак Барс» уступил со счетом 1:6. Позже стало известно, что у Эмиля Гарипова проблемы с позвоночником и на восстановление понадобится некоторое время.

Матч с «Адмиралом» пройдет сегодня в 17.00 по московскому времени.