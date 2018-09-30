Пермская модель приняла участие в Парижской неделе моды

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Известная пермская модель Наташа Поли приняла участие в неделе моды в Париже.

Девушка представила коллекцию бренда Balmain. Совместно с Поли по подиуму прошлись Валерия Кауфман и Кара Девиль. Снимки с одного из главных событий в мире моды 33-летняя модель выложила на своей странице в Instagram.

Публикация от Natasha Poly (@natashapoly)

Добавим, Наталья Полевщикова более известна на Западе как Наташа Поли. Она родилась в Перми, позже переехала в Москву, где стала моделью. Полевщикова является одной из самых востребованных моделей в мире.

Напомним, ранее Наташа Поли попала на обложку российского издания Vogue, которое празднует 20-летний юбилей.