Пермская модель приняла участие в Парижской неделе моды
Известная пермская модель Наташа Поли приняла участие в неделе моды в Париже.
Девушка представила коллекцию бренда Balmain. Совместно с Поли по подиуму прошлись Валерия Кауфман и Кара Девиль. Снимки с одного из главных событий в мире моды 33-летняя модель выложила на своей странице в Instagram.
Публикация от Natasha Poly (@natashapoly)
Добавим, Наталья Полевщикова более известна на Западе как Наташа Поли. Она родилась в Перми, позже переехала в Москву, где стала моделью. Полевщикова является одной из самых востребованных моделей в мире.
Напомним, ранее Наташа Поли попала на обложку российского издания Vogue, которое празднует 20-летний юбилей.ОбществоКультура
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