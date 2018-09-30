Рашид Рахимов: «Наверное, в этот момент арбитр глаз протирал и не видел»

Грозненский «Ахмат» разместил в твиттере повтор эпизода с неназначенным пенальти в ворота «Локомотива». Матч 9-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ахмат» состоялся накануне в Москве и завершился победой хозяев поля со счетом 2:0.

На 83-й минуте, при счете 1:0 в пользу «Локомотива», капитан «Ахмата» Ризван Уциев простреливал в штрафную площадь соперника, но мяч попал в руку защитнику красно-зеленых Брайану Идову и ушел на угловой. Пенальти назначен не был.

«Не люблю обсуждать судейство, но было много спорных моментов, которые вызывали удивление. Защитник рукой снял мяч, как в баскетболе. Наверное, в этот момент арбитр глаз протирал и не видел. Такая ситуация меня очень сильно удивила», — сказал на пресс-конференции после матча главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов.