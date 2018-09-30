Глава МВД США допустил возможность морской блокады России

США могут устроить морскую блокаду России, чтобы помешать поставкам ее энергоносителей в страны ближневосточного региона.



«У нас есть возможность, благодаря ВМС, гарантировать, что морские пути сообщения будут оставаться открытыми, и при необходимости заблокировать их, чтобы российские энергоносители не поступали на рынок» — заявил министр внутренних дел США Райан Зинке.



Он также сообщил, что Россия проводит такую активную политику на Ближнем Востоке, потому что хочет туда продавать свою нефть и газ, пишет Washington Examiner.



По словам Зинке, США рассматривают возможность экономического давления на Россию и Иран.

«Мы способны это сделать, потому что США — это крупнейший производитель нефти и газа» — заявил глава МВД США.



Ранее Министерство торговли США решило ввести ограничения против 12 российских компаний, которые якобы действуют вразрез с интересами национальной безопасности США.