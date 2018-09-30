Глава МВД США допустил возможность морской блокады России
США могут устроить морскую блокаду России, чтобы помешать поставкам ее энергоносителей в страны ближневосточного региона.
«У нас есть возможность, благодаря ВМС, гарантировать, что морские пути сообщения будут оставаться открытыми, и при необходимости заблокировать их, чтобы российские энергоносители не поступали на рынок» — заявил министр внутренних дел США Райан Зинке.
Он также сообщил, что Россия проводит такую активную политику на Ближнем Востоке, потому что хочет туда продавать свою нефть и газ, пишет Washington Examiner.
По словам Зинке, США рассматривают возможность экономического давления на Россию и Иран.
«Мы способны это сделать, потому что США — это крупнейший производитель нефти и газа» — заявил глава МВД США.
Ранее Министерство торговли США решило ввести ограничения против 12 российских компаний, которые якобы действуют вразрез с интересами национальной безопасности США.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым