В Воронежской области рассказали подробности о выплате замгубернатора 23 окладов

В правительстве Воронежской области прокомментировали сообщения о выплате 23 должностных окладов врио заместителя губернатора Воронежской области Юрию Агибалову в связи с выходом на пенсию.

«Лицам, замещавшим государственные должности Воронежской области, устанавливается доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) и выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 23 должностных окладов (в соответствии со ст. 18 закона Воронежской области «О государственных должностях»). Должностной оклад по занимаемой должности составляет 11 189 рублей. Данная выплата является единовременной, повторно не назначается и не выплачивается», — приводит сообщение пресс-службы kp.ru.

Отмечается, что за вычетом налога Агибалов получил 223 892 рубля, но на данный момент выплата «была приостановлена».

Ранее сообщалось, что Агибалов при увольнении 15 сентября получил положенные 23 должностных оклада и доплату к пенсии в виде 75% от среднего ежемесячного заработка. Через два дня он вновь был назначен вице-губернатором без приставки «врио».