В число лауреатов конкурса «Учитель года России — 2018» вошли четыре представителя ПФО

В число лауреатов конкурса «Учитель года России — 2018» вошли 15 человек, среди которых четверо представляют Приволжский федеральный округ.

Это учитель начальных классов Медведевской школы №2 в Марий Эл Татьяна Анисимова, учитель музыки школы посёлка городского типа Ровное в Саратовской области Марина Гончарова, учитель физической культуры школы № 156 имени Б. И. Рябцева города Нижнего Новгорода Сергей Лебедев и учитель английского языка гимназии № 39 в Уфе Эмма Сафиуллина.

Имена пяти призеров назовут 3 октября после завершения второго очного этапа. Победитель будет объявлен 5 октября на церемонии закрытия конкурса в Государственном Кремлевском дворце, сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

Напомним, что в 2017 году преподаватель из Казани вошел в пятерку финалистов конкурса «Учитель года».