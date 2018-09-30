Ученые нашли дешевый способ создания марсианской почвы

Ученые из Университета Центральной Флориды придумали дешевый и стандартизированный способ создания марсианской почвы. Стоимость одного килограмма этой массы оценили в 20 долларов.

Рецепт почвы выложен в журнале Icarus. Отмечается, что состав опытного образца можно изменять таким образом, чтобы получать другие варианты грунта.

«Симулятор полезен для исследований, поскольку мы хотим отправиться на Марс. Если мы собираемся идти, нам понадобятся еда, вода и другие предметы первой необходимости. Поскольку мы разрабатываем решения, нам нужен способ проверить, как эти идеи будут полезны», — сказал руководитель исследования Дэн Бритт, слова которого приводит Science daily.

Ранее сообщалось, что NASA представило проекты жилья для астронавтов на Марсе.

