Минниханов на встрече с послом Южной Кореи предложил организовать авиарейсы в Казань

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел встречу в казанском Кремле с чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея в России У Юн Гыном, в ходе которой предложил запустить прямые авиарейсы в столицу Татарстана.

«Перспективным направлением для сотрудничества является и туризм. Мы были бы рады, если бы корейские авиакомпании, выполняющие авиаперелеты в Европу, рассмотрели промежуточную посадку в Казани. Думаю, это было удобным многим корейцам прибывающим в Россию и россиянам, планирующим поездку в Корею» — отметил президент РТ.



По словам Минниханова, у республики большой потенциал для развития связей с Южной Кореей в нефтепереработке и нефтехимии, энергетике, машиностроении, автомобилестроении, IT и других высоких технологиях, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Лилия Галимова сообщила, что открытие прямых авиарейсов из Казани в Южную Корею станет предметом беседы президента РТ и южнокорейского посла.