Минниханов обсудит запуск прямых рейсов из Казани в Южную Корею

Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудит с послом Республики Корея в России У Юн Гыном открытие прямых авиарейсов из Казани в Южную Корею. Об этом рассказала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.



Отмечается, что между Россией и Южной Кореей действует безвизовый режим. По словам Галимовой, двусторонний внешнеторговый оборот между Татарстаном и республикой по итогам прошлого года составил 56 млн долларов.

«Нам есть куда расти. В частности, видится перспективной область нефтепереработки и нефтехимии, энергетики, машиностроения, медицины, агропромышленного комплекса», — добавила Галимова.

Ранее сообщалось, что летом 2019 года из Казани могут запустить прямые авиарейсы в Мюнхен и Вену.