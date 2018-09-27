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Минниханов обсудит запуск прямых рейсов из Казани в Южную Корею

14:18, 27.09.2018
Минниханов обсудит запуск прямых рейсов из Казани в Южную Корею
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудит с послом Республики Корея в России У Юн Гыном открытие прямых авиарейсов из Казани в Южную Корею. Об этом рассказала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Отмечается, что между Россией и Южной Кореей действует безвизовый режим. По словам Галимовой, двусторонний внешнеторговый оборот между Татарстаном и республикой по итогам прошлого года составил 56 млн долларов.

«Нам есть куда расти. В частности, видится перспективной область нефтепереработки и нефтехимии, энергетики, машиностроения, медицины, агропромышленного комплекса», — добавила Галимова.

Ранее сообщалось, что летом 2019 года из Казани могут запустить прямые авиарейсы в Мюнхен и Вену.

БизнесТранспорт Татарстан
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