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Дэвид Немировски: «В целом какая-то часть матча понравилась, какая-то – нет»

12:03, 29.09.2018
Дэвид Немировски: «В целом какая-то часть матча понравилась, какая-то – нет»
Фото: www.hctorpedo.ru

В драматичном, захватывающем и непредсказуемом по своему сюжету матче против «Куньлунь Ред Стар» хоккеисты «Торпедо» одержали волевую победу в овертайме — 3:2, сообщает пресс-служба нижегородской команды.

Дэвид Немировски, главный тренер «Торпедо», прокомментировал исход поединка:

— Нам противостоял очень достойный соперник, играющий с очень хорошим движением. Они много раз поддавливали нас, закрывали в зоне, создавали много проблем. Нам нужно было реализовывать большинство и решать вопрос о победителе раньше. Увы, снова не забили «пять на три» и «пять на четыре». Хорошо, что в концовке мы смогли организовать давление и забить второй гол, а в овертайме Денис Паршин здорово разобрался с вратарем. В целом какая-то часть матча понравилась, какая-то — нет. Самое главное — добились результата! — сказал Немировски.

СпортХоккей
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