Наставник «Оренбурга» Владимир Федотов: «Мы чувствуем себя уверенно»

Главный тренер ФК «Оренбург» Владимир Федотов после проигранного ЦСКА матча с минимальным счетом 0:1 дал свою оценку игре:



— Было очень хорошее начало в нашем исполнении. Мы в этом отрезке обязаны были забивать гол, но, к сожалению, подвела реализация. Хорошая, классная команда ЦСКА, конечно, было непросто. Динамичный поединок, но на голик мои ребята наиграли.

У нас сейчас очень сложные соперники, с нами встречаются топ-команды из первой пятерки. Но, я считаю, мы достойно выглядим. На нас ничто не давит, мы чувствуем себя уверенно, трудимся, работаем, отдаемся игре. А победы придут, — считает наставник.

