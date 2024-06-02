«Реал Мадрид» в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов
«Реал Мадрид» в финале Лиги чемпионов обыграл «Боруссию Дортмунд» со счетом 2:0. Матч прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
На 74-й минуте забил Дани Карвахаль с подачи Тони Кросса, который провел последний матч в составе «Реала». на 83-й минуте отличился Винисиус Джуниор.
Таким образом, «Реал» выиграл свой 15-й кубок Лиги чемпионов. Клуб является рекордсменом по числу выигранных титулов. Второе место занимает итальянский «Милан» — семь кубков.СпортФутбол