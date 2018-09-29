Виктор Гончаренко: «Что касается атакующих качеств, то у Облякова их с избытком»

Фото: Дмитрий Слезин

Экс-главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко после победы его нынешней команды ЦСКА над «Оренбургом» (1:0) дал оценку действиям новичков, в том числе бывшего уфимца Ивана Облякова:



— Вы несколько раз подзывали к себе Облякова. Что можете сказать о нем и об Ахметове? В 20 лет они уже основные игроки ПФК ЦСКА. Довольны ли вы их прогрессом?

— Что касается атакующих качеств, то у всех их с избытком. Но многие не понимают, что такое системная оборона и индивидуальная защита. Это очень важно в матчах на высоком уровне. Когда не знаешь, как перехватить мяч, как вступить в единоборство, что происходит вокруг тебя, возникают сложности. Эта проблема есть у многих наших ребят: и у Ильзата, и у Вани, и у Яки. Пробуем ее решить.