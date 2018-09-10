Пермский омбудсмен заступился за гимназистку, отстраненную от занятий за розовый цвет волос

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков заявил, что отстранение от уроков в гимназии №4 дочери депутата за цвет волос — это дискриминация.

По его словам, подобное наказание необоснованно и нарушает право ребенка на образование. Омбудсмен считает, что исключением из правил являются случаи угрозы жизни и здоровью другим детям, например, наличие инфекционных заболеваний у ребенка.

«Внешний вид — не повод отстранять от уроков. Устав школы не может противоречить закону об образовании, в котором, к слову, нет ни строчки о том, какого цвета волосы допускаются для учащихся обоих полов», — добавил Миков.

Напомним, в Перми ученицу 10-го класса гимназии №4 отстранили от занятий за розовый цвет волос. Об этом сообщила ее мама, депутат пермской гордумы Надежда Агишева.