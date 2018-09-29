Россельхознадзор запретил поставки шпрот одного из предприятий Казахстана

Россельхознадзор с 29 сентября запретил поставки шпрот с казахстанского ТОО «J.F.M. company».

В ведомстве пояснили, что соответствующие меры были приняты после того, как в рыбных консервах этого предприятия был обнаружен бензопирен.

По словам пресс-секретаря службы Юлии Мелано, это было повторное нарушение. После первого предприятие получило предупреждение, а его продукцию подвергли усиленному лабораторному контролю, передает "Интерфакс".

Напомним, что из-за обнаружения бензопирена Россельхознадзор с июня 2015 года запретил поставки в РФ шпрот из Латвии и Эстонии. С 15 декабря 2017 года разрешение на экспорт получили только два предприятия из этих стран.