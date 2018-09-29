Цукерберг и Маск за один день потеряли на двоих $3,5 млрд

Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга и главы Tesla Илона Маска 28 сентября уменьшилось на $3,5 млрд.

Как пишут «Известия» со ссылкой на Bloomberg, Маск потерял $1,5 млрд после сообщений о том, что Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США подала на него в суд. Претензии комиссии связаны с заявлением миллиардера о готовности выкупить акции Tesla с рынка по $420, хотя у него не было оснований на это.

Что касается Цукерберга, то он лишился $2 млрд на фоне заявления Facebook об «уязвимости» соцсети, от которой пострадали 50 млн аккаунтов.