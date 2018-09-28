На Илона Маска подали в суд из-за заявлений о выкупе акций Tesla

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на главу Tesla Илона Маска.

Как сообщает Bloomberg, претензии комиссии связаны с заявлением миллиардера о готовности выкупить акции Tesla с рынка по $420, хотя у него не было оснований на это. По мнению авторов иска, Маск ввел инвесторов в заблуждение.

Отмечается, что на фоне этой информации акции Tesla на бирже подешевели на 6%.



Ранее Министерство юстиции США начало уголовное расследование в отношении Tesla из-за заявлений ее основателя Илона Маска. Они касаются выкупа акций компании и вывода ее с биржи.