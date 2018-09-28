В МВД РТ проверят информацию о задержании грабителя в Казани под угрозой пистолетом

В МВД проверяют информацию о том, что в Казани полицейский без формы задержал мужчину с помощью пистолета с якобы краденым телефоном. Об этом «Реальному времени» сообщили в МВД РТ.

По предварительной информации, 5 сентября в отдел полиции «Ямашевский» поступило сообщение от 29-летней жительницы Ново-Савиновского района о получении ее супругом телесных повреждений и похищения сотового телефона и золотой цепочки. При проверке полицейские выяснили, что похищенный телефон находится в пользовании у 28-летнего молодого человека, а также при каких обстоятельствах и у кого он его приобрел. Далее была установлена личность предполагаемого продавца. В целях прояснения всех обстоятельств, сотрудники полиции, находясь в одном и торговых центров города, попросили проследовать его в отдел полиции. Однако молодой человек данное требование проигнорировал и внешне был настроен агрессивно.



Так как у полицейских были основания полагать, что он причастен к краже имущества, сотрудник, во избежание конфликтной ситуации, принял решение вывести из помещения магазина молодого человека, демонстрируя находящийся при нем пневматический пистолет. В последующем его доставили в территориальный отдел, опросили и отпустили.