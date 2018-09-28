Татьяна Тарасова: «Загитова — лучшая, она доказывает это делом, а не пустой болтовней»

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила победное выступление Алины Загитовой на турнире в Германии.

«Думаю, что для первого старта в новом сезоне после Олимпийских игр Алина выступила совершенно блистательно. Даже каскад «лутц — риттбергер» она сделала во второй половине программы, после каскада «лутц — тулуп». Это мастерски! Произвольная программа ей нравится, и она чувствует эту музыку. Конечно, работа хореографов и тренера налицо. Музыка («Кармен»), мне кажется очень правильная для нее после «Дон Кихота».

Алина очень темпераментно катается. Она стала кататься сложнее и мне показалось, что ее скорость была выше, чем в короткой программе. Я не видела протоколов, но надеюсь, что ее компоненты выше, чем в короткой.

Есть, над чем работать, как и каждому, но минусы (по системе Grade of Execution) ей ставить не за что. Только плюсы, в зависимости от того, какими были выезды после прыжков. А выезды у нее все очень сложные, с переходом в другие элементы, складывается целая серия. И это очень мне нравится. Сегодня видно, что она прибавила после контрольных прокатов, что очень важно. Алина показывает, что она лучшая, и доказывает это не пустой болтовней, а делом. Поздравляю с этой работой всю команду Этери Тутберидзе и, конечно, Алину. Справилась», — резюмировала специалист.



Напомним, сегодня Загитова выиграла предсезонный турнир по фигурному катанию Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе, обновив сразу три мировых рекорда.