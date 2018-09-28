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АСВ обнаружило недостающее имущество «Татфондбанка» на 5,7 млрд рублей

14:31, 28.09.2018 1
АСВ обнаружило недостающее имущество «Татфондбанка» на 5,7 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Агентство по страхованию вкладов, конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк», выявило недостающее имущество кредитной организации на 5,7 млрд рублей.

«Получены подтверждающие документы и выявлено имущество банка, ранее отнесенное к недостаче, общей балансовой стоимостью 5,7 млрд рублей», — говорится в сообщении АСВ.

Так, из недостающих 20,3 млрд рублей (расчеты по конверсионным операциям и др.) агентству удалось восстановить 1,7 млрд рублей путем включения банка в реестры требований трех кредиторов.

Отмечается также, что поступления денежных средств в ходе конкурсного производства составили 4,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что ПАО «Татфондбанк» задолжало 158,5 млрд рублей 18 тысячам кредиторов. В реестр включены требования 16,7 тыс. кредиторов на 148,4 млрд рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:30
    Деньги есть. Только копать надо хлрошо.
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