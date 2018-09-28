На расселение аварийного жилья в Пермском крае выделят 2,5 млрд рублей

Финансирование программы расселения аварийного жилья в Пермском крае на 2019—2020 годы составит 2,5 млрд рублей. Соответствующий проект закона с подписью губернатора Максима Решетникова направлен в Законодательное собрание.

Предполагается, что на ликвидацию ветхого жилья будет направлено дополнительно по 553 млн рублей. Речь идет об аварийных домах, признанных таковыми после 1 января 2012 года. Финансирование программы позволит ликвидировать еще порядка 92 тыс. кв. м аварийного жилья.

Как пояснили в региональном Минстрое, новая региональная программа по ликвидации аварийного жилья начала действовать в апреле текущего года. На участие в ней заявились шесть муниципальных образований. До конца года в этих территориях будет расселено 19 тысяч кв. м аварийного жилищного фонда.

Напомним, ранее губернатор Пермского края представил проект регионального бюджета на 2019—2021 годы.