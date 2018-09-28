В аэропорту Казани ликвидировали последствия учебного взрыва на летном поле

Фото: оперштаб НАК в РТ. Робототехнический комплекс в действии

Сегодня в Казани прошли антитеррористические учения по пресечению теракта на объекте авиатранспорта и ликвидации его последствий.

Как сообщает оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в РТ, учения проводились на территории Международного аэропорта «Казань» с целью совершенствования способов организации взаимодействия оперштаба с территориальными структурами федеральных, региональных и местных органов власти.

Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб действовали по легенде учений, отрабатывая навыки по пресечению теракта на объекте воздушного транспорта, а также минимизации его последствий — от эвакуации граждан до обезвреживания условного взрывного устройства и ликвидации последствий взрыва на взлетном поле аэропорта.

В учениях были задействованы кинологи с собаками и робототехнический комплекс.