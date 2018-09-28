Станислав Галимов и еще трое хоккеистов «Торпедо» выбыли из-за травм

Хоккеисты нижегородского «Торпедо» Антон Волченков, Павел Макаренко и Мэтью Боди внесены в список травмированных до 26 октября. Голкипер команды Станислав Галимов из-за повреждения выбыл до 10 октября, сообщает пресс-служба КХЛ

Защитник Волченков принял участие в пяти встречах в КХЛ-2018/19 и сделал одну передачу. Канадский игрок обороны Боди провел 10 матчей и отдал 3 результативных паса. В активе нападающего Макаренко 4 игры и 2 передачи.

Галимов в нынешнем сезоне провел 9 игр, в которых в среднем пропускал 2,1 шайбы и отражал 93,1% бросков.