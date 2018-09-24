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«Нужно создавать коалиционное правительство, уходить от однопартийной системы» — Фургал

15:37, 24.09.2018
«Нужно создавать коалиционное правительство, уходить от однопартийной системы» — Фургал
Фото: duma.gov.ru

Кандидат от ЛДПР депутат Госдумы Сергей Фургал, который победил на выборах главы Хабаровского края, заявил, что необходимо менять систему правительства регионов.

«Нужно создавать коалиционное правительство, уходить от однопартийной системы», — цитирует Фургала «Политика сегодня». Он также пообещал сформировать такое правительство в Хабаровском крае.

Напомним, после обработки 100% протоколов Фургал набрал 69,57%, или 325,5 тыс. голосов. Кандидат от «Единой России», действующий губернатор Вячеслав Шпорт получил 27,97% голосов, его предпочли 130,8 тыс. избирателей.

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