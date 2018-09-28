За неделю у российских границ зафиксировали 30 самолетов-разведчиков
За последнюю неделю разведку вдоль границ России вели 30 иностранных летательных аппаратов.
Как сообщает газета «Красная звезда», за указанный период российские летчики 13 раз поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения государственной границы. В итоге нарушений воздушного пространства зафиксировано не было.
16 сентября сообщалось, что беспилотник США провел разведку над Черноморским побережьем России.Общество
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