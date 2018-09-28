Новости общества

02:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

За неделю у российских границ зафиксировали 30 самолетов-разведчиков

01:54, 28.09.2018
За неделю у российских границ зафиксировали 30 самолетов-разведчиков
Фото: pixabay.com

За последнюю неделю разведку вдоль границ России вели 30 иностранных летательных аппаратов.

Как сообщает газета «Красная звезда», за указанный период российские летчики 13 раз поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения государственной границы. В итоге нарушений воздушного пространства зафиксировано не было.

16 сентября сообщалось, что беспилотник США провел разведку над Черноморским побережьем России.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты