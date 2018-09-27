В Киеве неизвестные облили нечистотами и повредили машины российских дипломатов

В Киеве неизвестные напали на автомобили российских дипломатов в Киеве — их облили нечистотами и повредили.

«Автомобили дипломатов облили нечистотами и краской оставили оскорбительные надписи. Прокололи шины и оторвали номера…», — сказал представитель посольства.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на «Еспресо», инцидент произошел во дворе дома, где проходил ужин по случаю отставки главы Россотрудничества Константина Воробьева. Указывает на это надпись краской на асфальте «Воробьев, прощай».

Напомним, что в августе этого году консульство России в Киеве забросали дымовыми шашками — СМИ.

