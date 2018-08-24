Консульство России в Киеве забросали дымовыми шашками – СМИ

Неизвестный мужчина забросал дымовыми шашками российское консульство в Киеве и скрылся с места происшествия. Пострадавших нет.



Неизвестный бросил две дымовые шашки, одна попала на территорию консульского отдела диппредставительства России на Украине, передает «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники в МВД.

Отмечается, что нападение зафиксировал боец Нацгвардии, который заступил на охрану консульского отдела.