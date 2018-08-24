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Консульство России в Киеве забросали дымовыми шашками – СМИ

21:27, 24.08.2018

Неизвестный мужчина забросал дымовыми шашками российское консульство в Киеве и скрылся с места происшествия. Пострадавших нет.

Неизвестный бросил две дымовые шашки, одна попала на территорию консульского отдела диппредставительства России на Украине, передает «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники в МВД.

Отмечается, что нападение зафиксировал боец Нацгвардии, который заступил на охрану консульского отдела.

Происшествия
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