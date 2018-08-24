Консульство России в Киеве забросали дымовыми шашками – СМИ
Неизвестный мужчина забросал дымовыми шашками российское консульство в Киеве и скрылся с места происшествия. Пострадавших нет.
Неизвестный бросил две дымовые шашки, одна попала на территорию консульского отдела диппредставительства России на Украине, передает «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники в МВД.
Отмечается, что нападение зафиксировал боец Нацгвардии, который заступил на охрану консульского отдела.Происшествия
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