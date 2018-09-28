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Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер порывами до 15—20 м/с

04:33, 28.09.2018
Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер порывами до 15—20 м/с
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 28 сентября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь.

Ветер юго-западный умеренный, временами порывистый сильный до 15—20 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем от +8 до +13 градусов. В Казани днем ожидается от +10°С до +13°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +8°С до +11°С.

Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре.

Общество Татарстан
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