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Раздающие бананы около школы оказались активистами общественной организации

16:48, 27.09.2018
Раздающие бананы около школы оказались активистами общественной организации
Фото: pixabay.com

Сегодня родители учащихся школы №18 в Казани забили тревогу. Неизвестные, одетые во все черное, раздавали детям бананы.

Полиция на месте разбиралась с причинами такого поведения мужчин. Правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли записи с ближайших камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и очевидцев произошедшего, направили на экспертизу фрукты.

УМВД РФ по Казани установило, что двое мужчин, 19 и 40 лет, раздавали бананы детям в рамках «Дня добра». Флешмоб организовала общественная организация города.

Как уточняют в ведомстве, никто от их действий не пострадал.

При этом в Сети распространяют новое видео с просьбой о помощи в поиске очевидцев. По словам автора видео, это не было благотворительной акцией.

Происшествия Татарстан
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