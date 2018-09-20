Новости общества

10:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Перми спецназ Росгвардии и ФСБ задержали «Свидетелей Иеговы»

08:23, 20.09.2018 2
В Перми спецназ Росгвардии и ФСБ задержали «Свидетелей Иеговы»
Фото: wikimedia.org

Спецназ СОБР Управления Росгвардии и сотрудники ФСБ в Перми провели задержание членов организации «Свидетели Иеговы» (экстремистская организация, запрещенная на территории России).

По информации следствия, подозреваемые проводили собрания и прием новых членов в секту. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Оперативниками в ходе совместных действий проверены более десятка адресов, где были изъяты крупные суммы денежных средств и запрещенная литература, рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Задержанных членов «Свидетелей Иеговы» доставили в Ленинский районный суд, где им выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование дела продолжается.

Напомним, в прошлом году Верховный суд признал законным запрет в России «Свидетелей Иеговы». Впоследствии Минюст включил «Свидетелей Иеговы» в перечень запрещенных организаций.

Общество
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08:51
    Так можно любую религиозную структуру экстремистской признать. 27 лет существовали, во всем мире существуют, и вдруг экстремисты. В чем экстремизм? Где свобода совести и религиозных объединений?
    Ответить
  • Анонимно 08:53
    Хабад Любавич, который приравнивает нехасидов и неортодоксов к животным, не экстремисты, а безобидные иеговисты почему экстремистами стали?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты