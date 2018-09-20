В Перми спецназ Росгвардии и ФСБ задержали «Свидетелей Иеговы»

Спецназ СОБР Управления Росгвардии и сотрудники ФСБ в Перми провели задержание членов организации «Свидетели Иеговы» (экстремистская организация, запрещенная на территории России).

По информации следствия, подозреваемые проводили собрания и прием новых членов в секту. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Оперативниками в ходе совместных действий проверены более десятка адресов, где были изъяты крупные суммы денежных средств и запрещенная литература, рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Задержанных членов «Свидетелей Иеговы» доставили в Ленинский районный суд, где им выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование дела продолжается.

Напомним, в прошлом году Верховный суд признал законным запрет в России «Свидетелей Иеговы». Впоследствии Минюст включил «Свидетелей Иеговы» в перечень запрещенных организаций.



