ФСБ проводит обыски в инспекции стройнадзора Пермского края

Сотрудники ФСБ проводят обыски в государственной инспекции строительного надзора по Пермскому краю.

Оперативные действия идут в рамках уголовного дела, связанного с превышением полномочий, допущенных при строительстве футбольного манежа «Пермь Великая». По предварительным данным, сумма ущерба превысила 1 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

Напомним, манеж начали возводить летом 2015 года. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились. Планируется, что манеж окончательно будет сдан к октябрю. Стоимость строительства футбольного манежа составила 1,3 млрд рублей, из которых 644 млн рублей — средства федерального бюджета, остальные — краевого.