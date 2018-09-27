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Игрок «Ак Барса» Данис Зарипов снялся в рекламе презервативов

15:22, 27.09.2018 1
Игрок «Ак Барса» Данис Зарипов снялся в рекламе презервативов
Фото: ak-bars.ru

Владелец завода «ЗаряД», резидента ТОСЭР Набережные Челны, пятикратный обладатель кубка Гагарина, трехкратный чемпион мира и игрок «Ак Барса» Данис Зарипов снялся в рекламе презервативов Durex.

— Мы — поколение хоккея — за защиту от ВИЧ, — произносит в коротком шестисекундном ролике Зарипов, одетый в форму и шлем.

Отмечается, что производитель является официальным партнером КХЛ с этого года, передает Chelny.biz.

Напомним, ранее актер из «Реальный пацанов» Владимир Селиванов снялся в рекламе онлайн-казино.

СпортХоккей Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:11
    Ждём в рекламе Татспиртпрома у своего друга .
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