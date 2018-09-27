Госдума изменила полномочия сотрудников Росгвардии

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об изменении полномочий сотрудников Росгвардии.



Закон наделяет сотрудников войск национальной гвардии правом транспортировки судов, а также орудий совершения административного правонарушения в соответствии с законодательством об административных правонарушениях, передает РИА «Новости» со ссылкой на проект закона.

При этом из компетенции Росгвардии исключаются полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях по фактам нарушения правил производства, продажи, хранения, уничтожения или учета оружия и патронов к нему и т. д., если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Ранее Минобороны РФ получило право принимать решения о резервировании земель и об изъятии земельных участков для строительства и реконструкции военных объектов.