Тепло в Казани дадут только с 1 октября

В Казани отопительный сезон начнется 1 октября. И это при том, что еще два дня назад тепло появилось в 28 муниципальных образованиях Татарстана.

Отмечается, что на сегодня в Казани тепло уже подано в 174 школы, 312 детских садов и 31 объект здравоохранения. Остальные подключат к 1 октября, передает пресс-служба мэрии города.

Напомним, ежегодно за отопление татарстанцы платят порядка 8,4 млрд рублей при общем объеме платы за коммунальные услуги около 40 млрд. В этом году плата за теплоноситель вырастет на 4%.