В КФУ педагогам поднимут зарплату на 5% — Гафуров

В Казанском федеральном университете приняли решение о повышении зарплаты преподавателей. С 1 октября планируется на 4% увеличить базовую составляющую заработной платы всех сотрудников, а для преподавателей ее рост составит 5%.

Ректор КФУ Ильшат Гафуров заявил, что одной из причин стала большая разница в зарплатах: некоторые получают 50 тыс. руб., а некоторые — 100 тыс. рублей. При этом, по его словам, средняя заработная плата профессоров, докторов наук составила более 80 тыс. рублей.



Он заявил, что толчком для повышения зарплаты стало послание президента РФ Владимира Путина, в котором он попросил сделать оплату труда педагогов в два раза выше средней по экономике, передает пресс-служба КФУ.

Напомним, сам Гафуров в 2017 году заработал 8,6 млн рублей, таким образом, его месячная зарплата составила почти 715 тыс. рублей.