Новости общества

14:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В КФУ педагогам поднимут зарплату на 5% — Гафуров

12:46, 27.09.2018 1
В КФУ педагогам поднимут зарплату на 5% — Гафуров
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Казанском федеральном университете приняли решение о повышении зарплаты преподавателей. С 1 октября планируется на 4% увеличить базовую составляющую заработной платы всех сотрудников, а для преподавателей ее рост составит 5%.

Ректор КФУ Ильшат Гафуров заявил, что одной из причин стала большая разница в зарплатах: некоторые получают 50 тыс. руб., а некоторые — 100 тыс. рублей. При этом, по его словам, средняя заработная плата профессоров, докторов наук составила более 80 тыс. рублей.

Он заявил, что толчком для повышения зарплаты стало послание президента РФ Владимира Путина, в котором он попросил сделать оплату труда педагогов в два раза выше средней по экономике, передает пресс-служба КФУ.

Напомним, сам Гафуров в 2017 году заработал 8,6 млн рублей, таким образом, его месячная зарплата составила почти 715 тыс. рублей.

ОбществоВластьОбразование Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:39
    педагоги это в министерстве образования. А тут, на минуточку, наука
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты