Дэвид Немировски: «Мне понравился результат»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал победу своих подопечных над «Адмиралом» из Владивостока (5:1):

— Мы неплохо играли в первом периоде, однако слишком много пасовали в чужой зоне, когда нужно было завершать атаку броском, хотели сыграть слишком красиво. Второй период стал для нас худшим в сезоне, да и в предсезонке — тоже. Мы совершенно не успевали за скоростными действиями соперника. «Адмирал» доставил нам много проблем и создал много моментов. В третьем периоде мы смогли вернуть нашу активную игру и вытащили матч. В целом не могу сказать, что игра мне понравилось, но понравился результат, — сказал наставник.