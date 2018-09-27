В Уфе закрыли на реконструкцию еще один MacDonald’s

Ресторан сети MacDonald's в уфимском районе Сипайлово закрыли. Руководство решило провести реконструкцию здания.

Как скоро отремонтируют и вновь запустят кафе, пока неизвестно, пишет портал ufa1.ru. Объект огорожен забором. На крыше установлена табличка о скором открытии.

Весной в Уфе был отреставрирован старейший ресторан MacDonald's, расположенный на проспекте Октября. Тогда рабочие управились за месяц.

Всего в башкирской столице работают четыре самостоятельных «Макдоналдса», ещё пять функционируют в торгово-развлекательных комплексах в зонах фуд-кортов.