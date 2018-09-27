Мария Максакова тайно вышла замуж и судится с новым мужем — СМИ

Оперная певица и вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова снова вышла замуж.

По информации «Московского Комсомольца», Максакова вышла замуж за некого Далхата Халаева в июле в Киеве, после чего подарила ему квартиру на Краснопреснеской набережной в Москве. Однако новый супруг почти сразу продал жилье.

После этого артистка обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной. Ответчиками по иску стали Халаев и покупатель Мурат Мержоев.

Информацию об иске Максаковой к ее новому мужу Далхату Халаеву также подтвердил источник «РИА Новости».