«Агидель» и «Динамо» устроили хоккейную «перестрелку» в Питере

Уфимская женская команда «Агидель» провела свой третий выездной матч против санкт-петербургского «Динамо» в рамках текущего сезона в Женской хоккейной лиге. Подопечные Дениса Афиногенова и Сергея Трудакова одержали волевую победу — 4:2.

Светлана Прокопенко открыла счет только на 32-й минуте — 1:0. Уфимки сравняли результат только на 51-й минуте после броска Инны Дюбанок. Мария Баталова через две минуты вывела уфимскую команду вперед — 2:1. Но Екатерина Николаева снова уровняла шансы через 40 секунд — 2:2.

И все же последний рывок был за уфимскими легионерами: Алена Миллс и Николь Чупкова принесли победу «Агидели» — 4:2.