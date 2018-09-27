Дмитрий Черышев: «Мы единственные из клубов ФНЛ обыграли в Кубке команду РПЛ»

Главный тренер ФК «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев поделился эмоциями после победного матча против «Уфы» в 1/16 финала Кубка России (5:3 по пенальти):



— Сегодня было прекрасно видно, что настрой у нашей команды был запредельный. Ребята старались показывать красивый футбол, создавали моменты. Трудно было противостоять команде, которая очень дисциплинированно играла в обороне. Хотелось бы, чтобы ребята чаще наносили удары по воротам соперника из-за пределов штрафной.

Считаю, что мы выглядели предпочтительнее соперника, хотя и у гостей были моменты. Но на высоте сегодня был наш вратарь Артур Анисимов, да и вся команда сыграла под стать голкиперу. Приятно и почетно, что мы на сегодняшний день единственные из клубов ФНЛ обыграли в Кубке команду Премьер-лиги. Когда дело дошло до серии пенальти, сразу семь человек вызвались бить послематчевые 11-метровые. Двоим пришлось в итоге отказаться. Ну а все остальные ребята исполнили пенальти безукоризненно, — отметил тренер «НН».