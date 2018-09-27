Ульяновские депутаты-коммунисты устроили голодовку в прямом эфире на YouTube

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В Ульяновске депутаты Заксобрания от КПРФ Матвей Володарский и Виталий Кузин устроили голодовку в здании парламента. Прямую трансляцию своей акции они вели на YouTube.

Причиной голодовки стало увольнение с должности директора ульяновской школы №72 Людмилы Шишкиной, которое произошло 11 сентября. Данное решение управления образования города народные избранники назвали политическим, так как женщина состояла в коммунистической партии. Ранее она выдвигалась от КПРФ в Заксобрания, но была снята с выборов.

«Мы считаем, что это настоящий политический терроризм. Это издевательства продолжается до сегодняшнего дня. У нас в регионе царит кумовство, воровство и преследование инакомыслящих», — отметили депутаты во время трансляции.

Володарский и Кузин начали голодовку после заседания Заксобрания, где остались до вечера. Коммунистов пыталась выдворить охрана из помещения, но сделать это не удалось. Ближе к ночи депутаты самостоятельно покинули здание парламента.

Напомним, ранее саратовский депутат-единоросс подал в отставку из-за несогласия с пенсионной реформой.