В двух районах Дагестана ввели режим КТО

Режим контртеррористической операции (КТО) введен в двух районах Дагестана.



«В 06.30 мск начальником управления ФСБ по республике принято решение о введении правового режима КТО на отдельном участке территории Буйнакского и Кумторкалинского районов Дагестана», — сообщил представитель оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в республике.



В настоящее время продолжается поиск боевиков и их пособников, передает «РИА Новости».

Напомним, что 15 сентября в Буйнакском и Карабудахкентском районах Дагестана был введен режим КТО. В ходе спецоперации спецназом ФСБ России уничтожена группа из трех боевиков.