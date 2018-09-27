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В двух районах Дагестана ввели режим КТО

09:56, 27.09.2018
В двух районах Дагестана ввели режим КТО
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Режим контртеррористической операции (КТО) введен в двух районах Дагестана.

«В 06.30 мск начальником управления ФСБ по республике принято решение о введении правового режима КТО на отдельном участке территории Буйнакского и Кумторкалинского районов Дагестана», — сообщил представитель оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в республике.

В настоящее время продолжается поиск боевиков и их пособников, передает «РИА Новости».

Напомним, что 15 сентября в Буйнакском и Карабудахкентском районах Дагестана был введен режим КТО. В ходе спецоперации спецназом ФСБ России уничтожена группа из трех боевиков.

Происшествия
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