МВД предложило дать дознавателям внесудебный доступ к счетам россиян

МВД предлагает предоставить дознавателям внесудебный доступ к сведениям о банковских счетах граждан и юридических лиц.

Сейчас право на получение такой информации имеют только следователи. Дознаватели могут получить доступ к данным о счетах подозреваемых в рамках статьи о наложении ареста на имущество для обеспечения исполнения приговора. Однако согласование запросов на получение этой информации занимает до нескольких месяцев.

В документе, опубликованном на портале нормативно-правовых актов говорится, что это затрудняет установление виновного при расследовании преступления и нарушает права потерпевших на доступ к правосудию.

В случае принятия законопроекта, он вступит в силу в декабре 2019 года.

Ранее МВД предложило ввести авансовые платежи для самозанятых иностранцев.