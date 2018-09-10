МВД предложило ввести авансовые платежи для самозанятых иностранцев

В Министерстве внутренних дел РФ предложили ввести новый вид платежей для самозанятых иностранцев, которые имеют вид на жительство или разрешение на временное проживание в России.



Около половины иностранных граждан в России являются самозанятыми. При этом они пользуются медуслугами и социнфраструктурой, говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Для таких категорий министерство предлагает ввести фиксированные авансовые платежи на период действия разрешения на временное проживание или вида на жительство «по аналогии с патентной системой».

Отмечается, что в России по ВНЖ проживают более 600 тыс. человек, еще более 530 тыс. — на основании разрешения на временное проживание.