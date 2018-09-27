Опросы ВЦИОМ начали проводить роботы

Социальные опросы в России начали проводить роботы.

«Мы уже начали проводить роботизированные опросы, но роботов тоже надо учить, иначе респондент быстро распознает, что с ним говорит не человек, и бросает трубку», — рассказал глава Всероссийского центра изучения всеобщего мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

По его словам, в будущем организация планирует доверить роботам большую часть своей работы, так как они выполняют ее оперативнее, дешевле и с меньшим количеством ошибок. После этого, как отметил глава ВЦИОМ, люди смогут сосредоточиться на творческой работе, пишут «Известия».

Ранее российские ученые разработали самообучающегося робота.