Опросы ВЦИОМ начали проводить роботы
Социальные опросы в России начали проводить роботы.
«Мы уже начали проводить роботизированные опросы, но роботов тоже надо учить, иначе респондент быстро распознает, что с ним говорит не человек, и бросает трубку», — рассказал глава Всероссийского центра изучения всеобщего мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
По его словам, в будущем организация планирует доверить роботам большую часть своей работы, так как они выполняют ее оперативнее, дешевле и с меньшим количеством ошибок. После этого, как отметил глава ВЦИОМ, люди смогут сосредоточиться на творческой работе, пишут «Известия».
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