Российские ученые разработали самообучающегося робота

В России появился робот с алгоритмами познания окружающего мира, аналогичными человеческим. Он прошел испытания в Институте точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева РАН.

Обучение робота происходит в ходе процесса запоминания образов — один нейрон, один образ, пояснил автор концепции доктор физико-математических наук Александр Жданов.

Для ускорения процесса обучения появление образа может сопровождаться очень сильной эмоцией — положительной или отрицательной. Оценка эмоций заложена в линейке нейронов.

Кроме того, управляющая система робота может ассоциировать слышимые ею слова с реальными ситуациями, пишут "Известия".

