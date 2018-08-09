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Российские ученые разработали самообучающегося робота

08:25, 09.08.2018

В России появился робот с алгоритмами познания окружающего мира, аналогичными человеческим. Он прошел испытания в Институте точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева РАН.

Обучение робота происходит в ходе процесса запоминания образов — один нейрон, один образ, пояснил автор концепции доктор физико-математических наук Александр Жданов.

Для ускорения процесса обучения появление образа может сопровождаться очень сильной эмоцией — положительной или отрицательной. Оценка эмоций заложена в линейке нейронов.

Кроме того, управляющая система робота может ассоциировать слышимые ею слова с реальными ситуациями, пишут "Известия".

ТехнологииIT
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