Дмитрий Юдин: Я еще не «вошел» полностью в «Ак Барс»

Защитник казанского «Ак Барса» дал свой комментарий о проигранном поединке против китайского клуба «Куньлунь РС» (3:4).

— Старались, бились. Начинать возвращаться в игру с 0:2 не очень приятно, но мы смогли это сделать.

— Три сверхбыстрые шайбы не могли у вас отнять слишком много эмоций, которых потом и не хватило?

— Да нет, мы поговорили во втором перерыве в раздевалке, сказали «не сбавляем темпа, работаем.» Ничего страшного, будем готовиться к следующей игре.

— Как «Куньлунь»?

— Как всегда: хорошая команда, неприятная, много североамериканцев. Хоккей, приближенный к североамериканскому.

— Как проходит твоя адаптация в «Ак Барсе»?

— Я еще не «вошел» полностью в «Ак Барс». Спасибо большое ребятам, помогают, поддерживают.»