Новости экономики

23:25 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Россия подала жалобу в ВТО по спору с ЕС по третьему энергопакету

22:37, 26.09.2018
Россия подала жалобу в ВТО по спору с ЕС по третьему энергопакету
Фото: flickr.com

Сегодня Россия подала в ВТО контр-апелляционную жалобу по спору с ЕС по третьему энергопакету.

«Речь идет о мерах, решение по которым было вынесено третейской группой не в пользу России. Контр-апелляция подается в том случае, если одна из сторон спора подает апелляцию. По правилам ВТО, в ближайшее время стороны также должны будут представить ответы на претензии друг друга», — приводит сообщение Минэкономразвития РФ «РИА Новости».

Ранее ВТО поддержала Россию в ключевых моментах спора с Евросоюзом по поводу его третьего энергопакета и признала неправомерными ограничения поставок газа из России по газопроводу Opal.

Экономика
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок