Россия подала жалобу в ВТО по спору с ЕС по третьему энергопакету

Сегодня Россия подала в ВТО контр-апелляционную жалобу по спору с ЕС по третьему энергопакету.

«Речь идет о мерах, решение по которым было вынесено третейской группой не в пользу России. Контр-апелляция подается в том случае, если одна из сторон спора подает апелляцию. По правилам ВТО, в ближайшее время стороны также должны будут представить ответы на претензии друг друга», — приводит сообщение Минэкономразвития РФ «РИА Новости».

Ранее ВТО поддержала Россию в ключевых моментах спора с Евросоюзом по поводу его третьего энергопакета и признала неправомерными ограничения поставок газа из России по газопроводу Opal.